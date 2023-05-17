В Екатеринбурге доцента кафедры УрГУПС судят за мошенничество и взятки

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело 34-летнего доцента кафедры Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС). Его обвиняют в мошенничестве и получении взяток.

По версии следствия, с 2020 по 2021 годы доцент, используя служебное положение, вводил в заблуждение студентов и руководство университета. Как показало расследование, он требовал перечислять часть стипендии якобы на нужды образовательного учреждения.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, также фигурант лично получал взятки за начисление повышенной стипендии, подготовку и выполнение дипломных работ за студентов и незаконный допуск к их защите. По материалам дела, в результате преступных действий доцента вузу и студентам был причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей, а также получено взяток на более чем 500 тысяч рублей.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд уральской столицы.