"Аэрофлот" предложил сотню доработок для Ту-214, чтобы сделать самолет современным

17 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

"Аэрофлот" предложил сотню доработок для Ту-214, чтобы сделать самолет современным

"Аэрофлот" попросил внести почти сотню изменений в пассажирский салон самолетов Ту-214, которые перевозчик был вынужден заказать после введения западных санкций (после начала СВО).
Читайте также:

В прошлом году авиакомпания подписала с Объединенной авиастроительной корпорацией соглашение о намерении купить 339 новых российских самолетов, в том числе 40 Ту-214.

Эксперты отмечают, что интерьер Ту-214 разрабатывался 30 лет назад, поэтому в любом случае он будет дорабатываться под современные требования.

Предложения авиакомпании касаются пассажирских кресел, сервисной панели пассажиров, кухни и освещения, системы развлечения, дверей и др., следует из рабочей переписки между компаниями, пишет РБК. В частности, перевозчик попросил увеличить объем багажных полок, чтобы чемоданы размещались поперек "на боку" и на одну полку влезало до шести чемоданов cabin size.

На креслах бизнес-класса "Аэрофлот" просит установить под спинкой опускающуюся подножку для пассажира, сидящего в следующем ряду, в столиках — подставки для телефона или планшета. Но эти требования пока невыполнимы, следует из переписки производителя и перевозчика.

Авиакомпания также попросила привести аварийно-спасательное оборудование Ту-214 в соответствие с западным оборудованием, используемым в "Аэрофлоте" (авиакомпания до сих пор в основном летает на самолетах Airbus и Boeing). Специалисты "Туполева" замечают, что импортное оборудование в Россию не поставляется (из-за санкций), и предлагают его заменить на российские аналоги.

На кухне перевозчик хочет использовать оборудование стандарта ATLAS, которое в Россию не поставляется после введения западных санкций в 2022 году. На замену производитель также предлагает установить российское оборудование, но других размеров.

Теги: ту-214, аэрофлот, доработка, производство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.05.2023 01:22 Мск Ространснадзор: за год совершено 2 тысячи авиарейсов с просроченными запчастями
Ранее 17.03.2023 02:00 Мск Авиакомпании столкнулись с дефицитом свечей зажигания для Superjet 100
Ранее 16.02.2023 00:00 Мск 16 февраля кабмин РФ объявит о заключенных контрактах по поставкам авиатехники
Ранее 08.02.2023 02:00 Мск Оснащение Superjet отечественными двигателями будет сопоставимо с остаточной стоимостью лайнера
Ранее 30.01.2023 02:04 Мск "Аэрофлот" создаст новые региональные базы для облета Москвы
Ранее 19.01.2023 00:01 Мск "Авиаторщина": на Superjet 100 больше не меняют грязные топливные фильтры на новые
Ранее 14.01.2023 09:35 Мск Названа минимальная стоимость новых Superjet для "Аэрофлота", сделанных из российских деталей
Ранее 13.01.2023 03:00 Мск Правительство РФ утвердило инвестпроект льготного лизинга российских самолетов
Ранее 11.01.2023 15:34 Мск "Аэрофлот" за два года получит 35 импортозамещенных "Суперджета", 17 МС-21 и 11 Ту-214
Ранее 28.12.2022 10:20 Мск Глава "Аэрофлота" рассказал, зачем перевозчику понадобились самолеты Ту-214
Ранее 07.09.2022 05:01 Мск ОАК и "Аэрофлот" подписали соглашение о поставке 339 авиалайнеров
Ранее 17.06.2022 15:40 Мск "Аэрофлот" купит 300 самолётов МС-21
Ранее 17.06.2022 00:27 Мск Мантуров: Авиакомпании получат 1000 отечественных самолетов к 2030 году
Ранее 08.06.2022 00:27 Мск "Аэрофлот" закажет 300 самолетов российского производства

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети