"Аэрофлот" предложил сотню доработок для Ту-214, чтобы сделать самолет современным

"Аэрофлот" попросил внести почти сотню изменений в пассажирский салон самолетов Ту-214, которые перевозчик был вынужден заказать после введения западных санкций (после начала СВО).

В прошлом году авиакомпания подписала с Объединенной авиастроительной корпорацией соглашение о намерении купить 339 новых российских самолетов, в том числе 40 Ту-214.

Эксперты отмечают, что интерьер Ту-214 разрабатывался 30 лет назад, поэтому в любом случае он будет дорабатываться под современные требования.

Предложения авиакомпании касаются пассажирских кресел, сервисной панели пассажиров, кухни и освещения, системы развлечения, дверей и др., следует из рабочей переписки между компаниями, пишет РБК. В частности, перевозчик попросил увеличить объем багажных полок, чтобы чемоданы размещались поперек "на боку" и на одну полку влезало до шести чемоданов cabin size.

На креслах бизнес-класса "Аэрофлот" просит установить под спинкой опускающуюся подножку для пассажира, сидящего в следующем ряду, в столиках — подставки для телефона или планшета. Но эти требования пока невыполнимы, следует из переписки производителя и перевозчика.

Авиакомпания также попросила привести аварийно-спасательное оборудование Ту-214 в соответствие с западным оборудованием, используемым в "Аэрофлоте" (авиакомпания до сих пор в основном летает на самолетах Airbus и Boeing). Специалисты "Туполева" замечают, что импортное оборудование в Россию не поставляется (из-за санкций), и предлагают его заменить на российские аналоги.

На кухне перевозчик хочет использовать оборудование стандарта ATLAS, которое в Россию не поставляется после введения западных санкций в 2022 году. На замену производитель также предлагает установить российское оборудование, но других размеров.