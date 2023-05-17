17 Мая 2023
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Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге полиция нагрянула на склад Ozon

С утра в на складе Ozon в Кольцовском логопарке неспокойно. Туда нагрянули сотрудники полиции с проверкой сотрудников. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

"В данном районе проходят оперативно-профилактические мероприятия в рамках операции "Нелегальный мигрант". Рейд направлен на выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства", - пояснили в полиции.

Напомним, только за первый квартал текущего года в Россию на заработки приехали 1,3 млн иностранцев. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Теги: Екатеринбург, мигрант, полиция, Ozon


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