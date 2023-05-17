Носитель "Кинжалов" уничтожил ЗРК Patriot в Киеве из воздушной засады, - СМИ

Носитель российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К уничтожил американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве из воздушной засады. Об этом сообщил РИА Новости источник.

По его словам, за счет скорости "Кинжала" ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады. Боевые расчеты противника ничего не смогли предпринять для защиты зенитных систем, добавил источник.

По словам собеседника агентства, скоростные характеристики ракет позволяют достигать военных объектов на Украине за считанные минуты.

16 мая Минобороны РФ сообщило, что высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США. В ночь на 16 мая объекты военного назначения на территории Киева и Киевской области подверглись мощному ракетному удару ВС РФ.