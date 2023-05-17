Передача "Троицы" в Храм Христа Спасителя состоится 4 июня

Третьяковская галерея ждет, когда в нее поступят подписанные Минкультом распорядительные документы, на основании которых икону "Святая Троица" Андрея Рублева передадут для богослужений в Храм Христа Спасителя. Передача состоится 4 июня.

Сейчас икона находится в депозитарии отдела научной реставрации древнерусской живописи галереи, сообщает Третьяковка в своем telegram-канале.

Напомним, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что предшествовало решению президента Владимира Путина вернуть икону "Троица" верующим. На заседании Священного синода РПЦ патриарх сообщил, что сначала он передал соответствующее обращение главе администрации президента Антону Вайно, а потом лично переговорил с Владимиром Путиным. По словам главы РПЦ, можно было только мечтать о том, чтобы эта святыня была возвращена Церкви.