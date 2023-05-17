Состояние пострадавших при пожаре на газопроводе в Югре остается тяжелым

17 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: 66.mchs.gov.ru

Состояние пострадавших при пожаре на газопроводе в Югре остается тяжелым

Глава окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский рассказал в своем telegram-канале о состоянии пострадавших при возгорании на одном из участков газопровода в Белоярском районе, передает корреспондент Накануне.RU.

На утро 17 мая трое пострадавших продолжают лечение в комбустиологическом отделении в Пыть-Яхе, двое - в ожоговом центре Сургута. Состояние пациентов тяжелое, но стабильное. Врачи делают все, для спасения их жизней.

Также Добровольский опубликовал кадры эвакуации потерпевших с места аварии.

Напомним, 16 мая при проведении ремонтных работ на участке газопровода произошло возгорание. В результате происшествия пострадали рабочие, один из которых погиб, пятеро госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Березовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проверку также начала прокуратура.

Теги: пострадавшие, газопровод, уголовное дело


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.05.2023 19:43 Мск Следователи возбудили уголовное дело из-за инцидента на газопроводе в Югре
Ранее 16.05.2023 18:59 Мск Двух пострадавших при пожаре на газопроводе в Югре доставили в Сургут, остальных - в Пыть-Ях
Ранее 16.05.2023 16:26 Мск Пострадавшим во время пожара на газопроводе в Югре выплатят компенсации
Ранее 16.05.2023 15:29 Мск В МЧС Югры прокомментировали пожар на участке газопровода
Ранее 16.05.2023 15:15 Мск Пострадавших в Югре от взрыва на газопроводе госпитализируют в Нягань санавиацией
Ранее 16.05.2023 14:50 Мск Взрыву на участке газопровода Елец-1 предшествовали ремонтные работы
Ранее 16.05.2023 14:28 Мск В Югре произошел взрыв на газопроводе

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети