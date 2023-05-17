Состояние пострадавших при пожаре на газопроводе в Югре остается тяжелым

Глава окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский рассказал в своем telegram-канале о состоянии пострадавших при возгорании на одном из участков газопровода в Белоярском районе, передает корреспондент Накануне.RU.

На утро 17 мая трое пострадавших продолжают лечение в комбустиологическом отделении в Пыть-Яхе, двое - в ожоговом центре Сургута. Состояние пациентов тяжелое, но стабильное. Врачи делают все, для спасения их жизней.

Также Добровольский опубликовал кадры эвакуации потерпевших с места аварии.

Напомним, 16 мая при проведении ремонтных работ на участке газопровода произошло возгорание. В результате происшествия пострадали рабочие, один из которых погиб, пятеро госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Березовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проверку также начала прокуратура.