Не прописанные погорельцы Среднего Урала также получат матпомощь

Материальную помощь получат не только прописанные в сгоревших домах свердловчане, но и те, кто не регистрировался по месту жительства, при этом проживая в доме. Об этом в своих соцсетях рассказала спикер Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

Новый законопроект предусматривает расширение категории граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в результате пожаров, нуждающихся в получении материальной помощи. Инициатором законопроекта выступил глава региона Евгений Куйвашев. Его рассмотрение состоится на ближайшем заседании законодательного собрания Свердловской области.

"Согласно законопроекту, материальная помощь будет распространяться не только на граждан, зарегистрированных по месту жительства в уничтоженных огнем домах, но и тех, кто там проживал без регистрации. Это важное уточнение – в свердловских деревнях и посёлках проживает немало пожилых людей, которые не оформляют регистрацию. Для них это единственное жилье, поэтому после принятия законопроекта я прошу органы местного самоуправления оперативно подойти к его реализации", - отметила Бабушкина.

Напомним, вчера главе МЧС Александру Куренкову рассказали, как идет восстановление поселка Таежный, пострадавшего от огня, а также какие дома собираются построить для погорельцев. В это время в Сосьве уже приступили к отстройке частных домов. Помимо них планируется возвести трехэтажный многоквартирник.