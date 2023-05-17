17 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале потушено 11 лесных пожаров, действуют еще 25

За минувшие сутки, 16 мая, в Свердловской области было потушено 11 лесных пожаров. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Общая площадь потушенных лесов превысила 5,7 тысячи гектаров. В том числе ликвидированы крупные возгорания в Пышминском районе, Артемовском городском округе, Сухом Логу, Верхотурском районе и Березовском городском округе.

По данным на 9 часов утра 17 мая на Среднем Урале действуют 25 природных пожаров. 11 из них локализованы и не распространяются. По данным департамента, угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации возгораний задействована авиация.

Напомним, накануне глава МЧС России Александр Куренков, посетивший Свердловскую область, заявил, что самолеты МЧС останутся на Урале до полной стабилизации обстановки с пожарами.

Теги: тушение, пожары, леса, авиация, Средний Урал


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