17 Мая 2023
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Общество Иркутская область
Фото: Накануне.RU

В Иркутской области будут штрафовать за продажу энергетиков детям

Депутаты заксобранеия Иркутской области сегодня приняли в окончательном чтении законопроект, который вводит штрафы в размере до 50 тыс. руб. за продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

Спикер заксобрания Александр Ведерников сообщил о принятии документа и направлении его губернатору Игорю Кобзеву для обнародования, пишет ТАСС. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что штрафы за продажу таких напитков детям для граждан составят 2-3 тыс. руб., для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – 10-15 тыс. рублей, для юридических лиц – 30-50 тыс. руб.

Отметим, в коцне декабря 2022 г. вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним.

Теги: Иркутская область, энергетик, тонизирующий напиток, дети


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