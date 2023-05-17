В Иркутской области будут штрафовать за продажу энергетиков детям

Депутаты заксобранеия Иркутской области сегодня приняли в окончательном чтении законопроект, который вводит штрафы в размере до 50 тыс. руб. за продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

Спикер заксобрания Александр Ведерников сообщил о принятии документа и направлении его губернатору Игорю Кобзеву для обнародования, пишет ТАСС. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что штрафы за продажу таких напитков детям для граждан составят 2-3 тыс. руб., для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – 10-15 тыс. рублей, для юридических лиц – 30-50 тыс. руб.

Отметим, в коцне декабря 2022 г. вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним.