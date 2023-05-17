17 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Власти рассматривают возможность уничтожения поддельного товара

Правительство России разрабатывает вариант уничтожения товаров, производители которых отказываются выполнять требования по обязательной маркировки.

Минпромторг, который отвечает за выбор меры пресечения для изготовителей подделок, запросил позицию Минэкономразвития по этому вопросу. Концептуально норму уже зафиксировали в утвержденной Стратегии по борьбе с незаконным оборотом товаров до 2025 года. Министерство приступило к работе, а также запросило позиции других ведомств, курирующих маркированные товары в разных отраслях, так как подходы к наказанию для производителей товаров разных групп отличаются.

"Мы попросили коллег учесть актуальность этих норм, принимая во внимание социально-экономическую обстановку, потребности рынка и запросы общества", - сообщили в Минпромторге.

Отмечается, что предложения или окончательные решения еще не сформированы, сообщают "Известия".

Теги: товары, маркировка


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