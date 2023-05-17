СМИ: маткапитал разрешат тратить на покупку жилья по исламскому банкингу

В России материнский капитал разрешат использовать для покупки квартир в соответствии с принципами исламского банкинга.

Как сообщил Банк России, это будет предусмотрено поправками к проекту закона о партнерском финансировании. Как ожидается, двухгодичный эксперимент по предоставлению финансовых услуг по принципам шариата начнет действовать с 1 июля текущего года.

По словам экспертов, возможностью применять маткапитал в исламском банкинге могут воспользоваться 4–8 млн граждан. Ипотека по мусульманским правилам может выдаваться в виде рассрочки заемщикам и взимания ежемесячной комиссии, сообщают "Известия".

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что многие российские банки говорят, что готовы попробовать так называемый исламский банкинг.