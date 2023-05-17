17 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В России отмечен рост нарушений ПДД

В России зафиксирован рост количества нарушений правил дорожного движения.

В 2022 году их было больше на 11,5% (204,1 млн нарушений). 90% штрафов выписано на основе данных комплексов фото- и видеофиксации. По данным НИЦ ГИБДД, количество стационарных комплексов в прошлом году увеличилось на 21% (до 23,8 тыс. штук), число передвижных камер сократилось на 5,7% (3,2 тыс. штук). При этом доля правонарушений, выявляемых сотрудниками Госавтоинспекции, сокращается.

Самым распространенным нарушением, выявленными при помощи дорожных камер, стало несоблюдение скоростного режима — более 150 млн эпизодов или 72,7% от всех нарушений. На втором месте - несоблюдение требований дорожных знаков или разметки (9,6%) - более 17 млн фактов.

В Научном центре безопасности дорожного движения МВД РФ отмечают снижение числа водителей, севших за руль с признаками опьянения. В прошлом году было зафиксировано 478 тыс. таких нарушителей 

Как считают эксперты, увеличение числа зафиксированных нарушений связано с ростом числа камер на дорогах и расширением их функционала, сообщают "Известия".

Теги: водители, ПДД


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