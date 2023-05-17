17 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Доходность НПФ по итогам 2022 года не превысила инфляцию

Стало известно, какие крупнейшие негосударственные пенсионные фонды России стали самыми доходными по итогам 2022 года.

Это "Сургутнефтегаз", "Альянс" и "Газпромбанк-фонд". Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на документ Центробанка РФ, в список вошли только НПФ, накопления и резервы которых совокупно превышают 10 млрд руб.

Отмечается, что в прошлом году индекс Мосбиржи опустился на 43,12%. В 2023 году ситуация может поменяться из-за восстановления стоимости акций.

Напомним, россияне считают приемлемой пенсию в размере 46,4 тыс. руб.

Теги: НПФ, пенсия


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Ранее 02.12.2022 09:47 Мск Россияне считают приемлемой пенсию в размере 46 тысяч рублей, - Superjob

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