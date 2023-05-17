17 Мая 2023
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

СМИ: депутатам Госдумы предложили сдержаннее вести себя в соцсетях

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин поддержал предложение о том, чтобы депутаты "аккуратнее" вели себя в социальных сетях, высказываясь по теме специальной военной операции.

Это произошло после выступление координатора фракции КПРФ Николая Коломейцева, который предложил депутатам прекратить "разборки в социальных сетях по вопросам спецоперации и не писать друг на друга жалобы". Спикер предложение поддержал.

Поводом для выступления коммуниста стала реакция на посты члена комитета по обороне Виктора Соболева (КПРФ). Он говорил о том, что за переход из военных частей в ЧВК "Вагнера" грозит до 15 лет тюрьмы.

Член фракции "Справедливая Россия" Михаил Делягин предложил ввести частные военные компании в правовое поле. На это предложение Володин отослал Делягина к председателю комитета Госдумы по обороне Андрею Картаполову, сообщают "Ведомости".

Теги: Госдума, депутаты, соцсети


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