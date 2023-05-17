ООН: российская экономика сократится маргинально

В текущем году экономика России незначительно сократится, в 2024 году она вернется к низкому росту.

Как следует из доклада ООН "Мировая экономическая ситуация и ее перспективы", российская экономика сократится маргинально, а в 2024 году вернется к низкому росту в среднесрочной перспективе. Отмечается, что конкретные показатели не приводятся из-за сложности прогнозирования в условиях продолжения конфликта между Москвой и Киевом.

Напомним, Банк России ожидает, что по итогам второго квартала текущего года инфляция составит 3,6% после 3,5% в первом квартале.