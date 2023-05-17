СМИ: российских спортсменов не допустили к участию в Европейских играх

Спортсмены из России и Белоруссии не будут допущены до участия в Европейских играх, которые состоятся с 21 июня по 2 июля в Польше.

Это подтвердили в Европейском олимпийском комитете (ЕОК), сообщает Inside the Games.

"Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на Европейских играх в 2023 году ни в каком качестве", — заявил представитель ЕОК.

Данные состязания — часть отбора на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

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