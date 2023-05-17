17 Мая 2023
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Политика В России
Фото: Уральская транспортная прокуратура

Ространснадзор: за год совершено 2 тысячи рейсов с просроченными запчастями

Из-за санкций в отношении России 2 тыс. авиарейсов в 2022 году были совершены на иностранных самолетах, укомплектованных запчастями с истекшим сроком эксплуатации.

Об этом сообщил глава Ространснадзора Виктор Басаргин на комитете Госдумы по транспорту. При этом он не уточнил, идет ли речь только о магистральной авиации.

Как заявили представители крупнейших авиакомпаний страны, в отличие от малой авиации у них такого нет: есть возможность припарковать самолеты в ожидании поставок комплектующих.

По словам экспертов, ситуация с поддержанием летной годности западных самолетов будет усугубляться, что приведет к дефициту флота, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, на Superjet 100 больше не меняют грязные топливные фильтры на новые.

Теги: Ространснадзор, авиасия, самолеты


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