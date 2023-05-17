Georgian Airways пожаловалась на нападки из-за решения о полетах в Россию

Национальный перевозчик Грузии, авиакомпания Georgian Airways заявила о нападках после решения выполнять рейсы в Россию.

Как следует из заявления сотрудников авиакомпании, против перевозчика "начата грязная кампания". "Нас обзывают предателями из-за того, что мы думаем о выполнении рейсов в направлении России", - отмечается в сообщении.

"Мы хотим заявить всем авторам этого беспочвенного обвинения, что установление или снятие визового режима, прекращение или восстановление авиасообщения между государствами не являются прерогативой какой-либо авиакомпании. Это решают государства", - подчеркивается в заявлении.

В Georgian Airways думают, что за этой кампанией стоят силы, которые "готовы пойти против интересов своей страны и народа для оправдания зарубежных грантов".

Ранее Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию.