На Украине заявили о недостатке оснащения для начала контрнаступления

Украине для контрнаступления недостаточно оснащения.

Об этом телеканалу Sky News сообщил заместитель главы президентского офиса Игорь Жовква.

"К сожалению, уровень оснащения, которым мы располагаем, пока недостаточен для начала контрнаступления", — заявил политик.

Он также указал, что поездка президента Владимира Зеленского в страны Европы направлена на то, чтобы запросить дополнительную помощь.

Ранее Зеленский заявил, что его стране нужно еще немного времени для контрнаступления. Он не стал делиться иными деталями.