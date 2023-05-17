Антироссийская пропаганда смещает фокус на регионы страны. Под обстрелом Тува

С начала проведения специальной военной операции информационный фронт фактически стал вторым по значению театром противостояния. DDOS-атаки на российские патриотические ресурсы, цунами фейков, бесконечные вбросы вражеских нарративов – сегодня это реалии, в которых работают российские журналисты. Естественно, что информационные атаки на нашу страну во многом обеспечиваются за счет так называемых оппозиционных ресурсов и персон, которые успели нарастить популярность, критикуя все подряд еще до СВО, умело перемешивая факты с вымыслом и манипулируя эмоциями.

На федеральном уровне, пусть не так быстро, как хотелось бы, но борьба с информационной пятой колонной развернулась. Роскомнадзор заблокировал более 160 тысяч ресурсов, на которых размещалась фейковая информация о ходе проведения СВО. Заблокировано 4,3 тысячи пиратских видеосервисов с фейками о специальной военной операции, и почти 3,5 тысячи "зеркал" сайтов антироссийской направленности. С марта 2022 года в России действует закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ. Через год, в марте 2023-го, приняты законы об ужесточении наказаний за фейки и дискредитацию участников СВО.

Но в регионах нашей необъятной Родины информационные выявленные и пока не выявленные «иноагенты» продолжают активность по раскачиванию общества, нагнетанию слухопанорамы, а, порой, и просто ведут открытую контрпропаганду против СВО.

Тувинский пример: Как враждебная пропаганда использует информационных "корректировщиков" в региональной повестке

В Республике Тыва, например, буквально через две недели после начала спецоперации на Донбассе, по решению Генпрокуратуры был заблокирован сайт оппозиционной газеты «Риск Информ», бессменным главредом которой является Сергей Конвиз.

7 марта 2022 года редакция опубликовала пост в соцсетях: «Из-за специальной военной операции, которую Россия развернула в Украине, власти начали массово блокировать доступ пользователям из России к различным информационным ресурсам, не выражающих восторг по поводу действий в Украине. Так, в нашей стране перестали открываться и наши сайты risk-inform и risk-inform.com».

Далее газета разъясняет читателям, какими способами можно обойти запрет, называя его неправомерным. Так называемся газета «Риск Информ» после блокировки сайта решила обосноваться в социальных сетях, но и здесь ее ждала неприятность. 23 марта 2022 года появилось обращение редакции: «группа vk.com/risk_inform заблокирована без всякого суда и следствия». И снова призывы к читателям использовать средства обхода блокировок с размещением прямо –таки инструкции в телеграмм-канале.

Прошло больше года, газета по-прежнему под запретом. Но на примере этого издания весьма полезно посмотреть, как формируются такие вот информационные вражеские «опорники» в регионах страны.

Напомним, с оппозиционным «Риском» региональные власти и правоохранители боролись с начала нулевых годов. Но, как только удавалось через суд добиться закрытия «Риска» за грубейшие нарушения законодательства, без промедления печатался и распространялся другой бумажный вариант газеты под названиями «Риск информ», «Риск транзит» или «Риск экспресс». Предусмотрительный издатель имел в запасе дубли своих «нетленок». Вполне вероятно, научили «зарубежные соратники».

Сегодня контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ о СМИ, безусловно, строже. Об этом свидетельствует та же оперативная блокировка электронной версии газеты за дискредитацию СВО.

Правда, это не помешало Сергею Конвизу в 2022 году еженедельно писать так называемые обзоры о ходе СВО со своими оценочными суждениями и негативными выводами. Не сбавил он активности и в наступившем 2023 году. Основные тезисы его публикаций до оскомины повторяют все либеральные наработки с включением национально-регионального колорита, конечно: Россия не справляется с затянувшейся спецоперацией, украинцы, по его мнению, переносят тяготы стойко, могущество российской армии – миф, а генералы облажались. Известных спикеров, выступающих в поддержку РФ, он пренебрежительно записывает в говоруны и пропагандисты, а ему самому «стыдно смотреть, как вторая армия в мире топчется на одном месте».

В свежем номере своего оппозиционного листка Конвиз умудрился чванливо отозваться о писателе Захаре Прилепине, который пострадал в результате подрыва его автомобиля, совершенного по заданию спецслужбы Украины. Докатился до того, что службу Прилепина в Росгвардии и его участие в СВО, господин Конвиз обозвал фикцией, а погибшего бойца Александра Шубина называет «пассией-водителем» Прилепина. И это лишь один из примеров гаденького «творчества» Конвиза.

Из номера в номер сей господин приводит данные из американских источников, например, о людских потерях с обеих сторон во время боевых действий. Не трудно догадаться, что озвучиваемые «акулой пера» цифры не в пользу России. «Риск Информ», ссылаясь на данные западных СМИ и каких-то непонятных независимых журналистов и волонтеров, продолжает публиковать число погибших с той и другой стороны.

Просто отметим - согласно российскому законодательству, раскрытие потерь личного состава в военное время, а также в мирное время и во время проведения спецопераций является нарушением. Данная информация относится к государственной тайне, за распространение которой грозит уголовная ответственность. И, кстати, многие сетевые издания Сибири удалили списки погибших со страниц своих доменов, опасаясь внесения своих сайтов в список запрещенных на территории РФ.

У главреда Сергея Конвиза все наоборот. Он и раньше умудрялся выходить сухим из воды, даже когда пьяным садился за руль.

Кстати, в апреле и в начале мая текущего года иноагентами были признаны несколько информационных ресурсов и физлиц, в том числе сибирский сайт "Тайга Инфо". По информации Минюста, «Тайга Инфо» распространяла материалы иностранных агентов, а также недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.

Вполне возможно, у специалистов Минюста дойдут-таки руки и они проверят ресурсы и физлиц в Республике Тыва. Ведь регионы Сибири, в частности, национальные субъекты сегодня находятся в фокусе внимания пропаганды враждебных России сил, которые сосредоточенно работают на таких направлениях как разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, организация и поддержка сепаратистских настроений на Кавказе и Татарстане, а также в Сибири и на Дальнем Востоке.

Блогеры как вражеские "информопорники"

В якобы оппозиционном листке «Риск Информ» авторы, в основном, скрываются под псевдонимами. Раньше редакция была представлена самим Сергеем Конвизом и его другом Сергеем Горевым, который ушел из жизни в 2011 году. Но в Туве ни для кого не секрет, что много лет в газете «Риск Информ» работала и продолжает сотрудничество Алла Донгур-оол она же «Очень вредная тувинка», прославившаяся в 2011 и 2012 годах на всю страну, как вымогательница денег за нераспространение компрометирующей информации.

Последние три года эта дама активно ведет свой телеграмм-канал t.me/vrednayatuvinka, стиль которого традиционен: травля чиновников и политиков, социальная и экономическая чернуха. И этот негативный хайп, как ни странно, изредка просачивается в раскрученные федерально-известные телеграмм-каналы.





Что не кажется уж совсем удивительным, если прислушаться к неофициальной, но упорно гуляющей в тувинских кабинетах информации, что высокопоставленные чиновники через посредников приплачивают блогерше, чтобы та не упоминала их в негативном свете. Невольно в голову приходит аналогия с громкой историей интернет-шантажа главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова коллегами г-жи Собчак, которых обвиняют в вымогательстве 11 млн рублей за удаление поста и прекращение публикаций в телеграмм-каналах.

Аллу Донгур-оол в свое время наказали за совершение аналогичного преступления. Кызылский городской суд приговорил Донгур-оол к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Она была признана виновной в совершении преступления по ст. 159, п.2 УК РФ. Речь шла о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело состояло из шести томов. С поличным Аллу Донгур-оол взяли в декабре 2011 года. Два месяца она находилась в следственном изоляторе.

Согласно материалам уголовного дела, Донгур-оол вымогала деньги, обещая, что в газете «Риск» (главред Сергей Конвиз) не появится лживой статьи о кандидатах в депутаты Александра Максимова и Рады Лодай-оол. За помощью к правоохранительным органам Максимов обратился, когда Алла Донгур-оол вновь потребовала от него денег.





В своем заявлении он изложил, что женщина в обмен на деньги обещала посодействовать, чтобы снять с полосы газеты «Риск» очерняющие кандидатов материалы. Громкая история даже удостоилась внимания программы «Человек и закон» на Первом канале. В регионе резонанс был широким, многие коллеги были шокированы. Например, корреспондент «Тувинской правды» Михаил Рудаков на попытки Донгур-оол оправдаться тем, что труд журналистов должен вознаграждаться, подметил, что во всем мире журналистам платят за опубликованные статьи, а не за обещания не публиковать их.

Кстати, в суде Алла Донгур-оол перед вынесением приговора заявила: «Не уважаю государство, в котором живу, как не уважаю и законы, которые есть в этом государстве. Потому приговор не имеет для меня никого значения…» И вот теперь, как утверждают погруженные в тувинскую повестку источники, госпожа Алла Донгур-оол осенью 2022 года покинула Россию в связи с угрозой сурового наказания за правонарушение по теме специальной военной операции, России и Украины. И, получается, тг-канал «t.me/vrednayatuvinka» ведется ею из-за границы.

В принципе удивляться особо нечему. В анамнезе как бы журналистской биографии Аллы Донгур-оол имеется разнообразный опыт. Например, она вполне увлеченно некоторое время работала на кандидатов в депутаты республиканского парламента Андриана Ооржака, Эреса Кара-Сала.

Поясним для тех, кто не в курсе – первый из упомянутых персон является сыном экс-президента Республики Тыва. Пытаясь заработать политические очки за счет ковид-истерии, которая организовывалась его пиар-группой, весьма подпортил свои карьерные перспективы. Кстати, тогда Андриан Ооржак объявил о своих политических амбициях возглавить Туву. Выборы планировались на осень 2021 года, поэтому лето-2020 с подвернувшейся ковид-повесткой он считал перспективной возможностью. Однако, избранная стратегия была не лучшим аргументом для Кремля, а пиарщики его команды стали почти в открытую заигрывать со съемочными группами СМИ-иноагентов, оказывая им организационное содействие на территории Тувы. В итоге, Ооржак лишился мандата депутата Верховного Хурала и «пролетел» с назначением на пост временно исполняющего обязанности главы Республики Тыва.

Его близкий политический соратник Эрес Кара-Сал, тоже бывший депутат республиканского парламента, в мае 2022 года после своего видеообращения с требованием от президента и министра обороны прекратить войну, эмигрировал. А уже в июне 2022 года по аналогии с фондом «Свободная Бурятия» (Free Buryatia Foundation) создал движение «Новая Тува» (New Tuva).

Кстати, по информации российских СМИ, помощь в организации побега из страны ему оказала компания Canda application grip corp, которая используется для вывоза политбеженцев. В своих прокламациях Эрес Кара-Сал обещал заниматься сбором информации о военных-тувинцах, юридической помощью в расторжении военных контрактов, координацией выезда из зоны СВО, и попутно вел антивоенную агитацию с призывами выступать против политики Российской Федерации. Многие представители СМИ точно подметили, что «Новая Тува», как и «Свободная Бурятия» активно собирала истории о межнациональных и межрелигиозных конфликтах с целью, ни меньше, ни больше - поднять тему о «денацификации» России.

Напомним, осенью 2022 года именно однопартиец Андриана Ооржака Эрес Кара-Сал и движение «Новая Тува» организовали в городе Кызыле перед зданиями правительства и парламента митинг против частичной мобилизации.

Организация таких вот флешмобов – дело затратное. Но, в частности, lentv24.ru стало известно, что Эресу Кара-Салу тувинские соратники перечисляли весьма неплохие финансовые средства. «При поддержке фонда «Свободная Бурятия» (Free Buryatia Foundation) Эрес Кара-Сал создал движение «Новая Тува». На счету фонда висят больше 20 млн рублей спонсорской помощи из-за рубежа для продвижения антироссийских идей. Порядка 7 млн рублей были перечислены Кара-Салу от оппозиционеров Андриан Ооржак, Альмира Сенди, Оюмаа Донгак и Мерген Хомушку», - пишет lentv24.ru.

Просто отметим – и сегодня движение Кара-Сала продолжает свою антироссийскую деятельность в соцсетях, как и беглая Алла Донгур-оол.

Еще одним антироссийским активистом в Туве оказалась заслуженный журналист РФ и заслуженный журналист РТ Надежда Антуфьева. Так, в августе 2022 года с ее подачи «Русская служба BBC» разместила фейк об акции солидарности женщин республики Тыва с украинками. Мол, жительницы Кызыла, надев «платья цвета крови», организовали флешмоб в знак сочувствия женскому населению Украины, которое страдает от боевых действий.

Правда, фейку жить суждено было недолго, так как антифейковые российские ресурсы быстро разъяснили, что на самом деле это была ежегодная всероссийская акция «Проект в красных платьях» в поддержку деловой активности и успешности российских женщин. Позже «Русская служба BBC» признала ошибку, а вину возложила на опытнейшую журналистку Надежду Антуфьеву, которая на личных страницах в соцсетях опубликовала недостоверную информацию. Не удивительно, что сейчас и госпожа Антуфьева проживает за пределами республики Тыва и по-прежнему активно выступает против СВО.

Одним словом, тувинское информационное пространство сегодня, как минимум, нельзя назвать удовлетворительным. Неужели все эти фейки, "злобныетувинки", брызжущие ядовитой слюной по поводу СВО и ее участников эмигранты с тувинскими корнями не вызывают беспокойства у чиновников правительства республики Тыва, депутатского корпуса, сенаторов и депутатов Государственной Думы, представляющих регион в столичных кабинетах?

Ведь у этих политиков есть немало рычагов влияния и весьма широкие возможности. Не пора ли уже включиться в противодействие антироссийским эскападам с тувинской географией?

Требование времени: Немедленный переход от информационной обороны в нападение

Перечень примеров подрывной работы в информационном поле и других российских регионов можно продолжать, увы, довольно долго. Но, думается, и вышеперечисленного вполне достаточно, чтобы сделать действенные выводы.

Получив первоначально некоторые успехи в информационной борьбе на федеральном уровне, вражеская агитмашина столкнулась с явными ограничениями. Понимая, что впереди в России выборы президента, гибкий в отличие от нашего информпространства противостоящий стране агитпроп сместил давление на региональный уровень. При этом, региональные администрации во многих регионах предпочитают отсиживаться в информационном тылу.

А потребность в постоянном анализе быстро меняющейся текущей ситуации, умение принять неординарные управленческие решения и координировать работу с региональной информсредой, местными правоохранителями – уже сегодня становится насущной потребностью. И, если для этого нужны некие дополнительные полномочия, то их стоит оперативно делегировать. Наверное, уже есть необходимость определить не только понятие «иноагент», но и СМИ, имеющие признаки иноагента, возможно, сформировать региональный реестр таких СМИ и физлиц, управляющих этими ресурсами. Ведь это театр абсурда какой-то. Наши ребята гибнут на полях Донбасса в борьбе с НАТОвской коалицией, а тем временем российские регионы становятся полем информационного погрома.

При этом, некоторые региональные чиновники еще и умудряются пиариться в откровенно злобных и не скрывающих свою антиСВО позицию информационных ресурсах. И, естественно, не бесплатно.

Сегодня фактически условная прозападная «ципсо» проводит в рамках региональных повесток обкатку, отрабатывает приемы, ведет разведку боем в информационном пространстве России. Несмотря на вполне понятное внимание всей страны к фронтовым сводкам с полей Донбасса и Новоросии, забывать, что наша общая победа должна коваться, в том числе и на информационном фронте в глубоком тылу не простительно!