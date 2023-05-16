СМИ сообщили о задержании в США двух россиян

Министерство юстиции США подтвердило задержание двух российских граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора округа Аризона Гэри Рестайно.

Россияне Олег Пацуля и Василий Беседин подозреваются в причастности к поставкам запчастей российским авиакомпаниям и помощи в обходе антироссийских санкций. Об этом на пресс-конференции заявил

Сообщается, что Пацуля с деловым партнером в мае 2022 года начали разрабатывать схему поставки запчастей из США в РФ в обход экспортных ограничений через сеть компаний во Флориде, России и Турции. По подобным схемам с использованием подставных фирм в Россию были отправлены запчасти на общую сумму свыше $14,4 млн, включая дорогостоящие тормозные системы для самолета модели Boeing-737.