В Екатеринбурге зафиксировали превышение концентрации вредных веществ из-за природных пожаров

В Екатеринбурге в пробах воздуха нашли превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что выявлено превышение взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5 в пробах, отобранных на ул. Опалихинской, Высоцкого. В пробах, взятых на ул. Мичурина, зафиксированы неудовлетворительные результаты по показателям "диметилбензол", "этилбензол", "1,3 - диметилбензол", взвешенных частиц РМ 10 в среднесуточной концентрации, взвешенных частиц РМ 2,5 в максимально-разовой концентрации.

Предельно допустимая концентрация диоксида азота (максимально-разовая) и взвешенных веществ (среднесуточная) превышена на ул. Родонитовой в 1,3 и 1,7 раза соответственно. Взвешенных веществ на ул. Родонитовой в 1,71 раза.

Пробы по другим показателям соответствуют гигиеническим нормативам.

Напомним, за минувшие сутки площадь действующих природных пожаров в Свердловской области сократилась в три раза. Для профилактики лесных пожаров в регионе до 22 мая приостановлен сезон весенней охоты. Также запрещено посещение ряда природных и лесных парков. Сегодня также стало известно, что только за 1,5 месяца в Свердловской области было выписано более 3 тыс. протоколов за нарушение требований пожарной безопасности.

16 мая, глава МЧС России Александр Куренков вновь посетил с рабочим визитом Свердловскую область. Министр на вертолете осмотрел пострадавшие от пожаров населенные пункты. Также Куренков оценил, как организовано жизнеобеспечение людей, какая помощь уже оказана, и лично узнал, в каких еще мерах поддержки нуждаются пострадавшие свердловчане. Министр заверил, что самолеты МЧС России останутся на Среднем Урале до полной стабилизации обстановки. Учитывая изменения климатических условий и высокие ветровые нагрузки, принято решение базировать самолеты Ил-76, которые сбрасывают порядка 40 тонн воды, в Уральском федеральном округе. Это делается для того, чтобы они могли оперативно оказать помощь в тушении.