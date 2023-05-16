Следователи возбудили уголовное дело из-за инцидента на газопроводе в Югре

По факту происшествия в Белоярском районе возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека". Руководитель следственного управления Михаил Мокшин поставил расследование уголовного дела под личный контроль и поручил подчиненным доложить обо всех обстоятельствах происшествия.

16 мая при проведении ремонтных работ на участке газопровода произошло возгорание. В результате происшествия пострадали рабочие, один из которых погиб, пятеро госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Березовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В пресс-службе прокуратуры Югры сообщили о проведении проверки. В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда, строительных норм и правил, а также решениям уполномоченных органов контроля в данной сфере.



При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования. За исполнением соответствующего поручения установлен контроль.