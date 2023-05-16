В Тверской области отряд поисковиков поднял останки 77 бойцов Красной армии

Этой весной в Тверской области вновь начали работу поисковики. Ежегодно они поднимают останки десятков бойцов Красной армии, устанавливают их имена и находят родственникам. Массовых захоронений в этом регионе немало, ведь именно здесь в 1942-1943 годах проходила одна из самых кровавых битв в истории Великой Отечественной войны – Ржевская битва. О ней жителям и гостям Тверской области сегодня напоминают многочисленные музеи и памятники. Увековечили подвиги советских солдат даже кинематографисты, сняв первый в истории фильм об этой битве под названием «Ржев».

Поисковые работы здесь стартовали в апреле, и сегодня их ведут сотни человек, прибывшие из разных концов страны. Так, недавно отряд «Пионер» московского поискового объединения МОО «Поиск» сообщил об обнаружении останков 77 советских бойцов и одного солдата противника.

При этом, поисковикам удалось установить личности восьмерых погибших. В основном это получилось благодаря уцелевшим медальонам. Но в одном случае было обнаружено портмоне с документами, а в другом – найдена медаль «За боевые заслуги». Причем, не где-то в поле, а прямо на груди у бойца.

Поисковики отряда «Память» из Лобни сообщили о том, что нашли останки солдата при распашке поля. Как рассказал командир отряда, сейчас тракторами пашут поля в месте, где проходила линия обороны немцев под Ржевом. При найденном бойце не было медальона, так что его личность, к сожалению, установить не получится.

Продолжают поиски и местные волонтеры из отряда «Калина». Они проводят раскопки в деревне Филькино под Ржевом – там удалось обнаружить масленку, нож и предметы для чистки оружия. Найденные артефакты пополнят коллекцию Центра патриотического воспитания Калининской АЭС.

Напомним, что Ржевская битва унесла жизни более миллиона человек. Это были серии сражений с целью ликвидировать Ржевско-Вяземский выступ фронта, с которого враг намеревался совершить марш-бросок на Москву. Бои длились 14 месяцев. Сегодня историки говорят, что без них не случилось бы победы под Сталинградом, так как под Ржевом уничтожались солдаты лучших частей немецкой армии.

В память о тех событиях на въезде в город был открыт мемориал Советскому солдату, где сегодня действует филиал Музея Победы. Посетителям доступна постоянно действующая экспозиция, которая позволяет погрузиться в историю с помощью мультимедийной площадки: документов и фотографий, фронтовых писем и воспоминаний солдат.

Однако так было не всегда, ведь еще в советские годы о Ржевской битве вообще старались не упоминать из-за ряда неудач, постигших Красную армию. Интерес к этой серии сражений возник после выхода на экраны фильма «Ржев», снятого по инициативе Евгения Пригожина. Бизнесмен, известный патриотической позицией и поддержкой подобных проектов, решил экранизировать повесть Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью», героем которой стал в том числе его дед Евгений Ильич.

В этом произведении были подняты извечные вопросы человечности на войне, подлинного мужества и героизма, а также проблемы предательства и эгоизма. В полной мере они нашли отражение и в фильме: герои военной драмы тоже оказываются в непростых ситуациях, когда должны делать судьбоносный выбор. И все это происходит за сутки под почти не прекращающимися атаками противника на деревню, которую обороняет рота Евгения Ильича.

Сам Кондратьев писал, что хотел показать истинное лицо войны, удалось это и создателям фильма. Как рассказывал в интервью режиссер фильма Игорь Копылов, перед съемочной командой стояла задача отразить правду о жизни и смерти солдат. В результате, по его словам, получилось «жесткое мужское кино, в котором нет места сантиментам», зато зрители и особенно молодое поколение благодаря подобным кинолентам легко смогут представить, каково было их предкам на поле боя под постоянными обстрелами.

Сегодня фильм и мемориал Советскому солдату генерируют миллионные потоки туристов в Тверскую область. Власти региона продолжают развивать территорию вокруг филиала Музея Победы. Так, здесь планируют создать Музей поискового движения России и музейно-парковую площадку. По замыслу, тематический парк будет более подробно раскрывать историю Ржевской битвы. Здесь построят павильоны и мультимедийные комплексы, а также откроют центр по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Так что, в ближайшие годы у Тверской области есть все шансы стать патриотическим центром России.