Второй этап транспортной реформы в Астрахани запланирован на июль-август

С января 2023 года в Астрахани запущено шесть магистральных маршрутов в рамках масштабной транспортной реформы. На дороги вышли 83 автобуса большой вместимости, 11 автомобилей находятся в резерве. В рамках второго этапа в городе запустят 191 автобус среднего класса, на третьем этапе - 157 автобусов малого класса и 34 автобуса среднего класса по межмуниципальным маршрутам.

Ранее в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области сообщали, что запуск второй партии автобусов пройдет до конца мая, но пока старт откладывается. По словам вице-губернатора, председателя правительства Астраханской области Олега Князева, перенос сроков связан с оптимизацией расходов и более эффективным расходованием бюджетных средств. Автобусы, купленные по более выгодной цене, выйдут на линию в июле-августе.

В рамках масштабного проекта помимо выхода новых комфортабельных автобусов предусмотрено обустройство остановок, в том числе конечных пунктов, павильонов разного вида и размера.

Для удобства астраханцев новые «Волгабасы» ежедневно работают с 5.30 до 23.00. Автобусы оснащены кондиционерами, видеокамерами, пассажиры могут оплачивать проезд с помощью банковской карты, приложив её к валидатору.

"Ежедневно перед выходом в рейс механики осматривают все транспортные средства на предмет работы кондиционеров, тормозной системы, рулевого управления и электрооборудования, - отметил замминистра транспорта Астраханской области Алексей Чепяков. - Водители проходят медосмотр с помощью компьютерного оборудования и под контролем медработника: проверяют давление, пульс, температуру тела, наличие алкоголя в организме".

По данным ведомства, с начала транспортной реформы было выполнено 70 тыс. рейсов и перевезено более 1,7 млн. пассажиров.