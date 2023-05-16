16 Мая 2023
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Политика В России Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин: Глава МИД РФ назвал Астрахань каспийской столицей России в сфере прикаспийского сотрудничества

Сегодня в Москве на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России под председательством Сергея Лаврова обсудили перспективы развития связей регионов России с партнёрами из стран Центральной Азии. В заседании принимал участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

сергей лавров(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Для нашего региона Центральная Азия представляет особый интерес: многие века через Астрахань проходил один из маршрутов Великого Шёлкового пути, который актуален и сегодня", - отметил в своем телеграмм-канале глава Астраханской области.

Астраханская область поставляет на центральноазиатский рынок сельхозпродукцию и продовольствие, одежду и обувь, стройматериалы и многое другое. В Астрахани работают консульские учреждения Казахстана и Туркменистана. Поддерживаются межрегиональные контакты с приграничными Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областями. С Туркменистаном в рамках развития МТК «Север – Юг» есть договоренности о создании регулярной судоходной линии между портами и о строительстве в Астраханской области логистического центра.

артамонов, бабушкин, баринов(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Важное значение придаём сотрудничеству с Казахстаном. Доля Казахстана в общем объёме торговли Астраханской области со странами Центральной Азии – более 55%. Есть совместные проекты в судостроении. Ещё один наш партнёр в Центральной Азии – Республика Узбекистан. Выстраиваем сотрудничество и с другими странами Центральной Азии. Сейчас прорабатываем схему поставок в Россию киргизских товаров по МТК «Север – Юг», - сообщил Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин, игорь баринов(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Развитие сотрудничества с Центральной Азией – один из приоритетов для Астраханской области. Для региона важна в этом направлении поддержка МИД РФ.

"Подводя итоги совещания, Сергей Викторович Лавров назвал Астрахань каспийской столицей России в сфере прикаспийского сотрудничества и поддержал наше предложение активнее привлекать страны Центральной Азии к участию в совместных мероприятиях", - заявил глава региона.

Теги: игорь бабушкин, сергей лавров, мтк север-юг, центральная азия


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