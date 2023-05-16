Госдума готовит штрафы за самовыгул собак и административки для "черных разводчиков"

Госдума готовит штрафы для хозяев, отпускающих собак на самовыгул, а также административную ответственность для так называемых "черных разводчиков", которые в огромных количествах в непригодных условиях плодят породистых животных.

"Про черных разведенцев: уже несколько раз в правительство вносились инициативы по регулированию этого бизнеса. Но отзывы были отрицательные с мотивировкой, что у правительства есть свой проект закона на эту тему. Он уже несколько лет где-то в Минприроды есть, но до Госдумы до сих пор не дошел", - пожаловался зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов.

Он также анонсировал штрафы для хозяев, выбросивших животных на улицу: "Абсолютное большинство собак, бегающих по улицам, имели когда-то хозяев, им с хозяевами не повезло. Штрафы за выброшенных животных мы планируем рассмотреть на следующей неделе в комитете по госстроительству и законодательству. Планка штрафа верхняя будет до 30 тыс. руб. за выброс домашнего животного".