Пострадавшим во время пожара на газопроводе в Югре выплатят компенсации

16 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Пострадавшим во время пожара на газопроводе в Югре выплатят компенсации

Пострадавшим во время ЧП на недействующей нитке магистрального газопровода в поселке Лыхма, выплатят компенсации. Помощь также будет оказана семье погибшего.

Как сообщили Накануне.RU в "Газпром трансгаз Югорск", причины инцидента выясняются.

По данным telegram-канала Ural Mash, газопровод в Лыхме вспыхнул, когда его планово чистили. Пожар локализировали на площади 100 квадратных метров. После взрыва загорелась трава вокруг трубы. Первое сообщение о происшествии поступило в 14.37 местного времени. По состоянию на 15.45 горение на месте происшествия отсутствовало. На месте задействованы 11 единиц техники, 29 сотрудников служб спасения.

Канал также сообщает, что у пострадавших 80% ожоги тела. Погибшему мужчине Алексею Ш. был 41 год. Он работал линейным трубопроводчиком. У него осталось двое детей.

Теги: Газпром трансгаз Югорск, газопровод, МЧС, пожар, пострадавшие


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 16.05.2023 19:43 Мск Следователи возбудили уголовное дело из-за инцидента на газопроводе в Югре
Ранее 16.05.2023 18:59 Мск Двух пострадавших при пожаре на газопроводе в Югре доставили в Сургут, остальных - в Пыть-Ях

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.05.2023 15:29 Мск В МЧС Югры прокомментировали пожар на участке газопровода
Ранее 16.05.2023 15:15 Мск Пострадавших в Югре от взрыва на газопроводе госпитализируют в Нягань санавиацией
Ранее 16.05.2023 14:50 Мск Взрыву на участке газопровода Елец-1 предшествовали ремонтные работы
Ранее 16.05.2023 14:28 Мск В Югре произошел взрыв на газопроводе

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети