Пострадавшим во время пожара на газопроводе в Югре выплатят компенсации

Пострадавшим во время ЧП на недействующей нитке магистрального газопровода в поселке Лыхма, выплатят компенсации. Помощь также будет оказана семье погибшего.

Как сообщили Накануне.RU в "Газпром трансгаз Югорск", причины инцидента выясняются.

По данным telegram-канала Ural Mash, газопровод в Лыхме вспыхнул, когда его планово чистили. Пожар локализировали на площади 100 квадратных метров. После взрыва загорелась трава вокруг трубы. Первое сообщение о происшествии поступило в 14.37 местного времени. По состоянию на 15.45 горение на месте происшествия отсутствовало. На месте задействованы 11 единиц техники, 29 сотрудников служб спасения.

Канал также сообщает, что у пострадавших 80% ожоги тела. Погибшему мужчине Алексею Ш. был 41 год. Он работал линейным трубопроводчиком. У него осталось двое детей.