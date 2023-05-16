16 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Для продвижения туризма в центре Екатеринбурга установят туалеты

К осени текущего года в центре Екатеринбурга должно появится восемь новых общественных туалетов. Такое благоустройство предусмотрено нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства".

Согласно информации на сайте госзакупок, горадминистрация намерена потратить на туалетные модули 30,8 млн рублей. Каждый из них будет оборудован также и для маломобильных граждан. Помимо этого, общественный туалет не должен выбиваться из общей концепции местности, где он будет установлен. Для этого с комитетом благоустройства Екатеринбурга изначально будет согласовываться дизайн-проект, после утверждения которого уже приступят к изготовлению кабин.

Местами для установки туалетных модулей выбраны Исторический сквер, набережная рабочей молодежи на проспекте Ленина, 33 и Октябрьской площади, 2, сквер на улице Дзержинского, 2, а также перекрестки Малышева – Горького, Максима Горького – Первомайской, Горького, 4 и Карла Маркса, 2а.

Заявки принимаются до 24 мая 2023 года. Срок реализации 3 месяца.

Теги: Екатеринбург, туризм, туалет


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