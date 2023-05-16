В Нижегородской области мужчина напал на подростка с георгиевской лентой

В Нижегородской области мужчина сорвал георгиевскую ленту с одежды подростка. Возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в городе Павлово 11 мая. По версии следствия, неустановленный мужчина, подойдя к 17-летнему подростку, в грубой форме потребовал от него снять георгиевскую ленту. Получив отказ, "применяя насилие", он сорвал с одежды школьника ленту и бросил ее на землю. Личность подозреваемого устанавливается.

В прошлом году Госдума приняла закон, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы. За публичное осквернение ленты наступит уголовная либо административная ответственность.