16 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

В Нижегородской области мужчина напал на подростка с георгиевской лентой

В Нижегородской области мужчина сорвал георгиевскую ленту с одежды подростка. Возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в городе Павлово 11 мая. По версии следствия, неустановленный мужчина, подойдя к 17-летнему подростку, в грубой форме потребовал от него снять георгиевскую ленту. Получив отказ, "применяя насилие", он сорвал с одежды школьника ленту и бросил ее на землю. Личность подозреваемого устанавливается.

В прошлом году Госдума приняла закон, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы. За публичное осквернение ленты наступит уголовная либо административная ответственность.

Теги: подросток, георгиевская лента, нападение


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