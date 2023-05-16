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Фото: Wikimedia / Третьяковская галерея

Патриарх рассказал, как именно принято решение вернуть "Троицу" Рублева верующим

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что предшествовало решению президента Владимира Путина вернуть икону "Троица" верующим.

На заседании Священного синода РПЦ патриарх сообщил, что сначала он передал соответствующее обращение главе администрации президента Антону Вайно, а потом лично переговорил с Владимиром Путиным. По словам главы РПЦ, можно было только мечтать о том, чтобы эта святыня была возвращена Церкви, сообщает официальный портал Московского патриархата.

Напомним, намерение возвратить "Троицу" Рублева Русской православной церкви впервые возникло у Бориса Ельцина. Академик Валентин Янин при содействии тогдашнего министра культуры Юрия Мелентьева добился приема у Ельцина и убедил его отказаться от возврата иконы.

В 2008 г. случился скандал: тогда руководство Третьяковской галереи рассматривало возможность по просьбе тогдашнего Патриарха Алексея II вывезти икону в Троице-Сергиеву лавру на церковный праздник. Научное сообщество выступило резко против, утверждая, что такая поездка может привести к утрате национального достояния.

На праздник Троицы 2009 г. после активного обсуждения в прессе и письма президенту, подписанного многими деятелями культуры и простыми гражданами, икона оставалась в Третьяковской галерее и, как обычно, была перемещена в церковь при музее, откуда позже благополучно была доставлена обратно на свое место в экспозиции.

15 мая 2023 г. стало известно, что икона по распоряжению президента Владимира Путина будет передана из Третьяковской галереи в ведение Русской Православной церкви. В сообщении Московского патриархата говорится, что президент принял решение "в ответ на многочисленные просьбы православных верующих".

Икона Троица(2023)|Фото: Wikimedia / Третьяковская галерея

Теги: Патриарх Кирилл, икона, "Троица", Андрей Рублев


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