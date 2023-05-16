На трассе "Пермь – Екатеринбург" до осени 2024 года изменят движение

Закрытие движения на трассе Р-242 "Пермь – Екатеринбург", намеченное на 11 мая, состоится завтра.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", вводится временное ограничение движения на 316 км (в районе Ревды) в связи с капитальным ремонтом путепровода. С завтрашнего дня, 17 мая, меняется схема движения: закрывается прямой проезд через путепровод в оба направления. Он будет возможен через съезды транспортной развязки по круговому движению.

Как уточнили в управлении автодорог, работы продлятся до осени 2024 года. Водителей просят с пониманием отнестись к этим временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, учитывать информацию при планировании маршрута.

Напомним, изначально движение через путепровод планировали перекрыть 11 мая, но тогда возникли вопросы у ГИБДД: радиусы поворотов не соответствовали нормативам. Как пояснили в "Уралуправтодоре", за неделю было досыпано полотно, построено покрытие и расширены радиусы для удобства поворотов.

Проектом капремонта мостов и путепроводов на трассе "Пермь – Екатеринбург" предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос и увеличение грузоподъемности сооружений до современных нормативных нагрузок.