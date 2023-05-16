Минцифры придумало чат-бот для IT-компаний, желающих сохранить аккредитацию

Минцифры запустило чат-бот для проверки наличия согласия на раскрытие налоговой тайны с помощью ИНН. Эта процедура необходима IT-компаниям для сохранения аккредитации.

Ее (аккредитацию) могут сохранить только ИТ-компании, которые подали в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны. Без этого невозможно подтвердить, что компания соответствует условиям аккредитации или получает льготы и освобождена от подтверждения аккредитации.

В чат-бот следует ввести ИНН организации, после чего станет ясно, направляла ли компания документы.