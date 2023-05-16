В Рособрнадзоре исключили серьезные изменения в ЕГЭ в ближайшее время

ЕГЭ вряд ли ждут серьезные изменения в ближайшие 10 лет, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Пока я не вижу перспективы, что форма как экзамен будет изменена в ближайшие 10 лет точно", - приводит ТАСС его слова.

"Но она расширится за счет того, что у нас будет больше информации об учениках школ, будущих выпускниках и абитуриентах", — сказал Музаев в ответ на вопрос, введут ли альтернативы сдачи ЕГЭ в будущем.

Напомним, отменить ЕГЭ призывают многие политики и депутаты, в том числе вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин недавно допустил, что ЕГЭ может быть отменен, но это "требует очень серьезного обсуждения".