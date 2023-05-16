Первокласснице, пострадавшей в спортзале Нижнего Тагила, выплатят больше 80 000 рублей

Школа Нижнего Тагила, где пострадала первоклассница, выплатит больше 80 тыс. рублей в качестве компенсации морального и материального ущерба. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, что травму девочка получила еще 12 января, когда вместе с еще пятью учениками и педагогом пришла в спортивно-игровую комнату во время продленки. Ранее в надзорном ведомстве сообщали, что школьница полезла на шведскую стенку и упала с нее, получив, по предварительным данным, травму челюсти. Однако сегодня в пресс-службе областной прокуратуры Накануне.RU рассказали, что причиной инцидента стал плохо закрепленный инвентарь и шаткость конструкции.

"Во время занятия, когда воспитатель повернулась к двум другим учащимся, первоклассница, 2015 г.р., подбежала к шведской стенке и стала подниматься по ней. Шведская стенка, имевшая неисправность крепления, отошла от стены, в результате чего произошло падение девочки на спину. При этом, в момент падения ребенка перекладина выпала из пазов, что повлекло удар перекладиной по лицу девочки, в результате чего она получила травмы, требующее оказания медицинской стоматологической помощи", - рассказали в пресс-службе.

Инвентарь закрепили, однако вопрос с компенсацией до недавнего времени оставался нерешенным. Прокуратура направила иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга, который взыскал со школы в пользу девочки 80 тыс. рублей компенсации морального вреда и 1 тыс. 120 рублей в качестве компенсации материального ущерба.

Решение суда не вступило в законную силу.