16 Мая 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В МЧС Югры прокомментировали пожар на участке газопровода

В МЧС Югры прокомментировали ЧП на недействующей нитке магистрального газопровода в поселке Лыхма, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации ведомства, пожар произошел во время проведения ремонтных работ. В экстренные службы сообщение о произошедшем поступило в 14.37 по местному времени. По состоянию на 15.45, горение на месте происшествия отсутствовало. На месте задействованы 11 единиц техники, 29 сотрудников служб спасения.

Угрозы для жителей и объектов экономики нет. Ближайший населенный пункт находится на расстоянии 30 км от места происшествия.

По словам главы окружного депздрава, пострадавшим в Белоярском районе оказывается вся необходимая медицинская помощь .

"Из шести пострадавших: один погибший, пять — в тяжелом состоянии. В настоящее время осуществляется эвакуация пострадавших вертолетами санавиации в окружную больницу Нягани",— сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

По данным telegram-канала Ural Mash, газопровод в Лыхме вспыхнул, когда его планово чистили. Пожар локализировали на площади 100 квадратных метров. После взрыва загорелась трава вокруг трубы. Канал также сообщает, что у пострадавших 80% ожоги тела. Погибшему мужчине Алексею Ш. был 41 год. Он работал линейным трубопроводчиком. У него осталось двое детей.

Теги: газопровод, МЧС, пожар, пострадавшие


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