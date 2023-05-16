16 Мая 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба &quot;Газпром нефти&quot;

Шереметьево подключили к блокчейн-системе "Газпром нефти"

"Газпромнефть-Аэро" внедрило в международном аэропорту Шереметьево блокчейн-платформу Smart Fuel. С ее помощью начнут обслуживать самолеты авиакомпании Smartavia, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпром нефти".

Цифровая система позволит моментально оплачивать заправку самолетов "в крыло". За счет новой технологии время взаиморасчетов между топливным оператором и авиакомпанией сокращается до 15 секунд – при традиционных способах оплаты это занимает 4-5 дней.

Заказ заправки, оплата и обмен документами проводятся полностью онлайн. Информация об операциях поступает в системы авиакомпании и топливозаправщика. Информационную безопасность обеспечивает блокчейн-технология: все данные подтверждаются участниками сделки и хранятся на платформе.

"По итогам 2022 года объем заправок "в крыло" с применением блокчейна был увеличен в семь раз. Российские авиакомпании активно используют наш цифровой инструмент для повышения эффективности бизнеса. Благодаря расширенному функционалу Smart Fuel имеет высокий потенциал к масштабированию в российской авиатопливной отрасли. Для этого мы продолжаем ее развитие с учетом практических рекомендаций пилотов и профильных экспертов авиакомпаний", – прокомментировал генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров.

Smartavia выполняет рейсы из Шереметьево по более чем 20 направлениям. В аэропортах, где используют Smart Fuel, интервал межрейсового обслуживания самолетов сокращается на 10%. 

"Совершенно новый подход к процессу заправки воздушных судов имеет особое значение для авиакомпании – он позволяет сделать процесс быстрым, прозрачным и современным. Сотрудничество с "Газпромнефть-Аэро" в рамках этого проекта является отличным примером того, как авиакомпания, используя передовые цифровые технологии, повышает свою эффективность", – добавил генеральный директор авиакомпании Smartavia Сергей Чернышев.

Платформа Smart Fuel стала первой подобной технологией в авиационной отрасли и зарегистрирована в реестре российского ПО Минцифры РФ. Сейчас система "Газпром нефти" работает в 18 аэропортах, среди которых воздушные гавани Екатеринбурга, Новосибирска, Тобольска и других городов. 

 

 

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