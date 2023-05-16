16 Мая 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: 66.mchs.gov.ru

Пострадавших в Югре от взрыва на газопроводе госпитализируют в Нягань санавиацией

Глава депздрава Югры Алексей Добровольский прокомментировал состояние пострадавших во время возгорания на одном из участков газопровода в Белоярском районе при проведении ремонтных работ, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, из шести пострадавших один погиб. Пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас их эвакуируют вертолетами санавиации в окружную больницу Нягани.

Накануне.RU направило запрос компании "Газпром трансгаз Югорск". По данным СМИ, возгорание произошло на недействующей нитке магистрального газопровода Ямал — Европа во время проведения ремонтных работ.

На месте работают экстренные службы.

Теги: взрыв, санавиация, вертолет, пострадавшие, состояние, добровольский, газопровод


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Развитие сюжета:

Ранее 16.05.2023 15:29 Мск В МЧС Югры прокомментировали пожар на участке газопровода

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