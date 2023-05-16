Пострадавших в Югре от взрыва на газопроводе госпитализируют в Нягань санавиацией

Глава депздрава Югры Алексей Добровольский прокомментировал состояние пострадавших во время возгорания на одном из участков газопровода в Белоярском районе при проведении ремонтных работ, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, из шести пострадавших один погиб. Пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас их эвакуируют вертолетами санавиации в окружную больницу Нягани.

Накануне.RU направило запрос компании "Газпром трансгаз Югорск". По данным СМИ, возгорание произошло на недействующей нитке магистрального газопровода Ямал — Европа во время проведения ремонтных работ.

На месте работают экстренные службы.