16 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Владимир Якушев: В УрФО налажена работа по адресной помощи семьям участников СВО

Полномочный представитель президента Владимир Якушев принял участие в заседании рабочей группы по вопросам специальной военной операции (СВО). В заседании также участвовали глава рабочей группы, первый зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания Андрей Турчак, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, губернаторы регионов России, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства.

Полпред проинформировал участников рабочей группы, что с 1 июня региональные филиалы государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" заработают во всех регионах Уральского федерального округа (Фонд создан в соответствии с Указом Президента России № 232 от 3 апреля 2023 года). Кстати, 15 мая в Екатеринбурге стартовал первый этап обучения социальных координаторов фонда.

Владимир Якушев также рассказал о практике помощи семьям участников СВО в Уральском федеральном округе. Во всех регионах округа организована работа по предоставлению комплекса мер поддержки как участникам специальной военной операции, так и их родным. В этих процессах активно участвуют общественники, волонтёры, благотворители и предприниматели. Выстроено взаимодействие с органами военного управления.

"Налажена работа по оказанию разнообразной и адресной помощи семьям участников военной операции. При этом осуществляется инициативный обход семей для индивидуального решения бытовых вопросов, организации досуга и обучения детей", – подчеркнул Владимир Якушев.

Подготовка подразделения спецназа в тыловой зоне СВО(2023)|Фото: скриншот с видео Минобороны РФ

Во всех регионах работают горячие линии по поддержке мобилизованных и семей военнослужащих, организовано консультирование и социальное кураторство.
Регионы предлагают разнообразные меры поддержки. Наиболее эффективные практики, по мнению полпреда, можно тиражировать на другие субъекты.

К примеру, Ямало-Ненецкий автономный округ предусмотрел для детей в возрасте до трёх лет бесплатное обеспечение полноценным питанием (молочными продуктами, сухими молочными и питательными смесями). На Ямале, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Челябинской области предусмотрены денежные выплаты на газификацию жилья. В Курганской области благотворительные взносы собирают на единый счёт. По заявкам членов семей военнослужащих с него предоставляется единовременная денежная выплата на неотложные социальные нужды.

Владимир Якушев также обратил внимание на необходимость создания реабилитационных центров для ветеранов боевых действий и их семей. Такая работа, в частности, уже идёт в Челябинской области.

Теги: Владимир Якушев, Андрей Турчак


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