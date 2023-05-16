16 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Самолеты МЧС останутся на Урале до полной стабилизации обстановки с пожарами

Сегодня, 16 мая, глава МЧС России Александр Куренков вновь посетил с рабочим визитом Свердловскую область.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС РФ, вместе с губернатором Евгением Куйвашевым министр на вертолете осмотрел пострадавшие от пожаров населенные пункты. Также Куренков оценил, как организовано жизнеобеспечение людей, какая помощь уже оказана, и лично узнал, в каких еще мерах поддержки нуждаются пострадавшие свердловчане.

Евгений Куйвашев и Александр Куренков(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В поселке Таежный главе МЧС России доложили о ходе работ по восстановлению жилых домов и инфраструктуры. Прибыв в поселок Сосьва, где была самая тяжелая обстановка в области, Александр Куренков и Евгений Куйвашев проверили ход строительства и восстановления жилого фонда. Строителями уже смонтированы "коробки" из серии индивидуальных домов, готов фундамент дома на 60 квартир. Кроме этого, начались работы по монтажу индивидуальных домов из сборных домокомплектов, уже смонтированы стены пяти домов.

Евгений Куйвашев и Александр Куренков с главой посёлка Таёжный Еленой Лихаревой(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В ходе общения с жителями министр заверил, что самолеты МЧС России останутся на Среднем Урале до полной стабилизации обстановки. Учитывая изменения климатических условий и высокие ветровые нагрузки, принято решение базировать самолеты Ил-76, которые сбрасывают порядка 40 тонн воды, в Уральском федеральном округе. Это делается для того, чтобы они могли оперативно оказать помощь в тушении.

Александр Куренков(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, что за полтора месяца в Свердловской области было выписано более 3 тысяч протоколов за нарушение требований пожарной безопасности.

Теги: МЧС, самолеты, пожары, Куренков, Средний Урал


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