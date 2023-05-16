В ЖК "Школьный" в Академическом пожаловались на стрельбу по окнам

Жительница Академического района Екатеринбурга пожаловалась на испорченные стекла на лоджии. По ее словам, в стекло мог стрелять неизвестный, так как повреждения сильно напоминают отверстия от пуль.

"Сегодня утром в ЖК "Школьный" на улице Сахарова 27/2 на 6-м этаже в 3 подъезде соседке выстрелили два раза в лоджию. Там везде камеры. Вызвали полицию, сотрудники уже на месте", - передает слова жильцов паблик "Инцидент Екатеринбург".

В пресс-группе УМВД не стали подтверждать или опровергать информацию о стрельбе, добавив, что перед этим необходимо установить, как именно было повреждено стекло.

"В настоящее время утверждать, что в данном случае было использовано какое-либо оружие, преждевременно", – пояснили в полиции.