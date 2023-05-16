16 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал &quot;Инцидент Екатеринбург&quot; / t.me/incekb

В ЖК "Школьный" в Академическом пожаловались на стрельбу по окнам

Жительница Академического района Екатеринбурга пожаловалась на испорченные стекла на лоджии. По ее словам, в стекло мог стрелять неизвестный, так как повреждения сильно напоминают отверстия от пуль.

"Сегодня утром в ЖК "Школьный" на улице Сахарова 27/2 на 6-м этаже в 3 подъезде соседке выстрелили два раза в лоджию. Там везде камеры. Вызвали полицию, сотрудники уже на месте", - передает слова жильцов паблик "Инцидент Екатеринбург".

Простреленное окно в ЖК "Школьный" в Академическом районе(2023)|Фото: telegram-канал "Инцидент Екатеринбург" / t.me/incekb

В пресс-группе УМВД не стали подтверждать или опровергать информацию о стрельбе, добавив, что перед этим необходимо установить, как именно было повреждено стекло.

"В настоящее время утверждать, что в данном случае было использовано какое-либо оружие, преждевременно", – пояснили в полиции.

Теги: ЖК Школьный, Академический, стрельба, окна


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