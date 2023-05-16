Взрыву на участке газопровода Елец-1 предшествовали ремонтные работы

Взрыву на участке газопровода Елец-1 предшествовали ремонтные работы. Как сообщил Накануне.RU источник в экстренных службах, по предварительным данным, взрыв произошел в результате врезки.

После - начался пожар. По данным ТАСС, возгорание произошло на недействующей нитке магистрального газопровода Ямал — Европа компании "Газпром трансгаз Югорск".

На место ЧП выехала следственная группа.

Напомним, сегодня telegram-канал 112 сообщил как минимум о пяти пострадавших в результате взрыва и одном погибшем. Официальные комментарии ожидаются.