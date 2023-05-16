16 Мая 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-службы Домбаровского и Адамовского районов

Взрыву на участке газопровода Елец-1 предшествовали ремонтные работы

Взрыву на участке газопровода Елец-1 предшествовали ремонтные работы. Как сообщил Накануне.RU источник в экстренных службах, по предварительным данным, взрыв произошел в результате врезки.

После - начался пожар. По данным ТАСС, возгорание произошло на недействующей нитке магистрального газопровода Ямал — Европа компании "Газпром трансгаз Югорск".

На место ЧП выехала следственная группа.

Напомним, сегодня telegram-канал 112 сообщил как минимум о пяти пострадавших в результате взрыва и одном погибшем. Официальные комментарии ожидаются.

Теги: взрыв, Елец-1, Газпром трансгаз югорск


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.05.2023 14:28 Мск В Югре произошел взрыв на газопроводе

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