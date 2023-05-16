16 Мая 2023
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Общество За рубежом
Фото: TROND LARSEN/BLUEEYE ROBOTICS/EXPRESSSEN

Недалеко от места подрыва "Северных потоков" зафиксированы подземные толчки

Подземные толчки неизвестного происхождения зафиксированы в районе острова Борнхольм, вблизи которого в сентябре прошлого года были взорваны газопроводы "Северный поток". Об этом сообщает Блумберг со ссылкой на заявление Геологической службы Дании и Гренландии (Geus).

Подземные толчки произошли 13 мая. Сейсмологи заявили, что они могли быть "волнами акустического давления от одного или нескольких событий где-то в атмосфере".

Что вызвало эти мощные волны давления, исследователи пока не выяснили, пишет РИА Новости.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что США рассматривали возможность взрывов на "Северных потоках" еще в конце 2021 года. По его словам, в это время советник президента по безопасности Джейк Салливан связывался с исполнителями диверсии.

Херш полагает, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в июне 2022 года заложили водолазы США под прикрытием учений НАТО Baltops, а в действие ее привели в сентябре того же года.

Теги: северный поток, подземные толчки


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