16 Мая 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени владельца собаки, покусавшей ребенка в лифте, оштрафовали на 65 тысяч рублей

Мировой суд Ленинского судебного района Тюмени признал виновным 23-летнего собственника американского стаффордширского терьера, напавшего в лифте на двухлетнего мальчика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Он осужден по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Инцидент произошел 18 января 2023 года. Собака кинулась на ребенка в лифте тюменского дома по ул. Верхнетарманская. У ребенка были рваные раны лица, ему потребовалась медицинская помощь и оперативное вмешательство. Врачи квалифицируют причиненный вред здоровью как тяжкий. Ребенок больше 10 дней находился на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой и пластической хирургии областной клинической больницы №2. В настоящее время он получает лечение для устранения последствий укуса и помощь врача-психиатра.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 65 тысяч рублей.

Ранее Ленинский районный суд Тюмени взыскал с мужчины 1 млн руб. в пользу пострадавшего ребенка.

Теги: собака, бойцовская порода, лифт, стаффордширский терьер


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