Организаторы Ural Music Night назвали новых хедлайнеров фестиваля

Организаторы Ural Music Night назвали хедлайнеров, которые выступят на площадке бардовской песни.

Среди музыкантов Тимур Шаов, Константин Завалин, "МК Прожект БАМ" и Василий Уриевский. Площадка будет установлена в Литературном квартале на Пролетарской, 14.

Напомним, музыка наполнит улицы Екатеринбурга уже 23 июня. Одним из хедлайнеров фестиваля станет петербургская группа Billys Band, ранее уже выступавшая на сцене Екатеринбурга. Недавно организаторы также опубликовали шорт-лист музыкантов.

Не обошлось и без грустных новостей. Группа "ЛСП", которая должна была выступить на Ural Music Night этим летом, не приедет. Однако, вместо них выступят Валерий Сюткин, Юлия Чичерина и Вадим Самойлов.