Горелкин призвал маркировать контент, созданный ИИ

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин призвал маркировать контент, созданный с помощью искусственногго интеллекта (ИИ). Он поддержал такое предложение Российского технологического университета.

В письме ректора вуза Станислава Куджа главе Минцифры Максуту Шадаеву говорится, что на первое место в рейтинге опасностей нейросетей эксперты ставят рост киберпреступности. Повсеместное использование нейросетей даже в развлекательных целях несет опасность для сохранности персональных данных пользователей. ИИ уже в ближайшие несколько лет сможет эффективнее, чем люди, взламывать защиту компьютерных программ, в том числе в критически важных для экономики сферах.

Ранее о внедрении маркировка контента, сгенерированного нейросетями, объявил Китай. Мера актуальная по мере распространения фейковых видеороликов, считает Горелкин.

"На мой взгляд, нужно начинать именно с визуального контента, влияние которого на аудиторию может оказаться очень чувствительным, а в случае использования в преступных целях – гораздо более опасным", - заключил депутат.