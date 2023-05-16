Песков опроверг информацию о запрете чиновникам покидать посты в период СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что высокопоставленным российским чиновникам запретили увольняться на время специальной военной операции.

"Нет, я не могу это подтвердить. Это "утка" просто. Обычная "утка", — цитирует ТАСС Пескова.

О том, что главам регионов и другим высокопоставленным чиновникам якобы запретили уходить в отставку после начала СВО, сообщили источники СМИ.

В феврале Песков опроверг сообщения о том, что российским чиновникам запретят выезжать за рубеж. Перед этим СМИ сообщили, что после нескольких громких скандалов, связанных с отпусками госслужащих на зарубежных курортах, в регионах начали неофициально ограничивать чиновников и депутатов в праве на выезд за пределы России.