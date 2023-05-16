Путин и Зеленский согласились принять африканскую миротворческую миссию, – президент ЮАР

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что провел переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, они оба готовы принять миссию африканских лидеров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

Также Рамафоса заявил, что африканскому мирному плану была оказана "осторожная" поддержка со стороны западных стран, включая США и Великобританию.

Детали африканской миссии Рамафоса не озвучил, также не сообщается о сроках проведения миссии.