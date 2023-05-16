Из-за кого отключают электричество и куда идут миллиарды: В "Свердловэнерго" подвели итоги отопительного сезона

На Среднем Урале подвели итоги осенне-зимнего периода, а именно - как справились с нагрузкой энергообъекты, а также поговорили о планах на следующий период 2023-2024 гг.

Как передает пресс-служба "Россети-Урал", на встрече присутствовали замминистра ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, заместитель гендиректора "Россети Урал" – директор филиала "Свердловэнерго" Алексей Смушкин, гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, директор Свердловского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Георгий Козлов, исполнительный директор АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" Андрей Шмельков и главный инженер Свердловского филиала ПАО "Т Плюс" Павел Родин.

По словам Смушкина, необходимо озаботиться вопросом технологических нарушений электроснабжения, из-за которых страдают жители региона и Екатеринбурга. По итогам прошедшего ОЗП специалисты "Россети Урал" выяснили, что сотрудники некоторых фирм все чаще проводят работы слишком близко к энергообъектам и нарушают охранные зоны. Почти каждый раз при проведении таких работ потребители внезапно остаются без электроэнергии. В связи с этим, Смушкин обратился к руководству предприятий и строительных организаций, а также частным лицам, попросив озаботиться безопасным производством работ в охранных зонах ЛЭП и тщательнее соблюдать правила поведения вблизи объектов электросетевого комплекса.

Директор "Свердловэнерго" также рассказал об инвестициях, направляемых на реализацию проектов. При подготовке к зиме, порядка 1,6 млрд рублей компании пошло на ремонтную программу и программу технического обслуживания электросетевого оборудования. В прошлом году инвестиционная программа филиала составила 4 млрд рублей, которые направили на реконструкцию и модернизацию распределительных сетей, а также на технологическое присоединение новых потребителей. Благодаря этому, даже при максимуме нагрузок, в регионе не было зарегистрировано серьезных технологических нарушений, которые повлекли бы за собой массовое отключение от энергии потребителей или промышленных объектов.

В этом году на ремонт и эксплуатацию электросетевого оборудования будет направлено еще 1,6 млрд рублей. Особое внимание специалисты "Россети Урал" уделят развитию распределительной сетевой инфраструктуры на территории Сысертского и Белоярского городских округов вблизи Екатеринбурга. Это позволит повысить качество электроснабжения порядка 43 тыс. потребителей.

Одним из таких проектов станет строительство нового центра питания в п. Бобровский. Он станет основным центром питания, благодаря чему не только обеспечит электричеством 8 тыс. жителей поселка, но и разгрузит энергоузел Сысертского городского округа. В Гусево, Косулино и Прохладном Белоярского г.о. специалисты модернизируют высоковольтные сети. Это повысит качество электроснабжения порядка 29 тыс. свердловчан.



В "Россети Урал" отмечают, что комплексный подход энергетиков позволит в рамках этой программы распределить нагрузку на сеть и повысить параметры качества электроэнергии, поступающей потребителям. Сегодня это особенно актуально, так как наблюдается тенденция постоянно растущей нагрузки на электросети и связи: все чаще фиксируются случаи, когда уровень потребления энергии потребителями намного выше, чем оговаривалось при подаче заявки на технологическое присоединение.