Совладелец "Азимута" объяснил стоимость полетов из Москвы в Тбилиси

Совладелец и председатель совета директоров авиакомпании "Азимут" Павел Удод объяснил правила формирования цен на полеты из Москвы в Тбилиси.

Минимальная цена на рейсы перевозчика из Москвы в Тбилиси (в одну сторону) в мае начинается от 17,5 тыс. руб., в июне – 20,8 тыс. руб., указано в системе бронирования "Азимута". По словам Удода, которые приводит РБК, стоимость определяется рынком – это средняя цена билета, который пассажир приобретает (на рейсы из Москвы) в Грузию через Ереван. В компании, говорит Удод, ее не повышали, так как на первые рейсы (в Тбилиси) надо привлечь пассажиров. По его словам, при формировании цены на билеты в Тбилиси, специалисты перевозчика также учитывали стоимость билетов на рейсы "Азимута" из Москвы в Ереван (два ежедневных рейса из Внуково).

"Там ценник – в пределах 15-20 тыс. руб., это оправданная цена (для окупаемости рейса)", - сказал Удод, уточнив, что в будущем компания "будет реагировать на рынок".

Напомним, ранее Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией. Грузинский национальный перевозчик будет летать в Москву семь раз в неделю, начиная с 20 мая.